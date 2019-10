Policie zatkla a obvinila z křivého obvinění vražedkyni Janákovou

Policie v úterý v Lomnici nad Popelkou na Semilsku zatkla vražedkyni Petru Janákovou, která byla letos v červnu propuštěna z vězení kvůli těhotenství. Policie ženu obvinila z trestného činu křivého obvinění a žádá pro ni vazbu. Pro ČTK to uvedla mluvčí hradecké krajské policie Ivana Ježková. Janáková byla odsouzena k 30 letům vězení za zastřelení sběratele v roce 2017. Nové obvinění podle Ježkové souvisí s předchozím vyšetřováním Generální inspekce bezpečnostních sborů, které se týkalo Vazební věznice v Hradci Králové. Janáková tamní dozorce obvinila ze znásilnění. GIBS případ v září odložila s tím, že biologickým otcem dítěte není nikdo z dozorců. Janáková otěhotněla údajně v lednu. V červnu byla propuštěna dočasně na svobodu, a to z věznice v Opavě. Za mřížemi má strávit ještě 28 let. Trest má přerušený do jednoho roku věku dítěte, které se jí narodilo koncem léta.

Aby těhotenství napříště nebylo pro odsouzené ženy automatickou propustkou z vězení jako teď, chtějí poslanci za hnutí ANO předložit návrh novely trestního řádu. Měl by obsahovat ustanovení, že o odkladu nebo přerušení trestu kvůli těhotenství bude u zvlášť závažných zločinů rozhodovat soud. O těhotné vězenkyně by se měla postarat věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkovbrodsku. Novela reaguje na mezeru v zákoně, kterou se odsouzené ženy naučily využívat. Poslanec ANO Petr Sadovský dříve uvedl, že novela by mohla být účinná v roce 2022 nebo dřív.