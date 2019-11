Policie zahájila stíhání předlistopadových politiků Jakeše, Štrougala a Vajnara

Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zahájil trestní stíhání někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše (97), bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala (95) a někdejšího federálního ministra vnitra Vratislava Vajnara (89). Podle policistů zneužili pravomoci úřední osoby, když nezabránili střelbě na československých hranicích v 70. a 80. letech. Kriminalisté tvrdí, že kvůli jejich nečinnosti pohraniční stráž od března 1976 do konce roku 1989 zastřelila nebo nechala roztrhat psy devět lidí, kteří se snažili překročit hranice. Nejméně dalších sedm lidí se zranilo. Stíhání se opírá o nově nalezené archiválie. Všichni tři muži jsou stíháni na svobodě, v případě prokázání viny jim hrozí od dvou do deseti let vězení.