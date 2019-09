Policie zadržela na Rychnovsku tři cizince, do ČR přijeli v makedonském kamionu

Policisté na Rychnovsku zadrželi tři běžence, kteří se do Česka dostali v nákladovém prostoru makedonského kamionu. Na trojici cizineckou policii upozornili zaměstnanci průmyslového areálu Solnice-Kvasiny, kde muži z návěsu vyskočili a začali utíkat. Zaměstnanci je zadrželi a předali policii. Pravděpodobně jde o Afghánce. Policie prověřuje, zda o nich řidič věděl. Za poslední léta jde v Královéhradeckém kraji o první takový případ. Kamion vyjel z Turecka a přes Makedonii, Srbsko, Maďarsko a Slovensko přijel do České republiky. Podle mluvčí krajské policie Ivany Ježkové policisté na zmapování trasy kamionu spolupracují s kolegy ze zahraničí.

Co se zadrženými cizinci bude, ukáže další policejní vyšetřování. V úvahu přichází jejich předání podle readmisní smlouvy do státu, odkud přicestovali, případně jejich převoz do jednoho ze zařízení pro zajištění cizinců v České republice.