Policie varovala školy v Česku před možným útokem střelce

Policie zachytila na sociálních sítích výhrůžku střelbou na neurčených českých školách. Policisté školy varovali a přijali bezpečnostní opatření. ČTK to řekla mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová. Ministr vnitra Jan Hamáček poté na twitteru uvedl, že policie našla autora údajné výhrůžky, podle kterého se ale jednalo pouze o žert. Podle policie se varování před útokem týkalo škol z více regionů, blíže se policisté nechtěli vyjadřovat. Varování dostala i Univerzita Karlova, která má asi 49.000 studentů. ČTK to řekl rektor školy Tomáš Zima, podle kterého škola podnikla potřebná opatření. Podle policie je autorem hrozby střelbou šestnáctiletý mladík. Poté, co ho policisté zadrželi, se ke všemu doznal.