Policie v Ústeckém kraji přijala několik podnětů kvůli volbám

Policie v Ústeckém kraji přijala několik podnětů kvůli podezření z možného pokusu o ovlivnění voleb, všemi se zabývá. Dílčí úkony, které ve věcech vyšetřovatelé provádí, policie specifikovat nebude. ČTK to dnes řekl mluvčí policie Daniel Vítek. Kriminalisté zasahovali přímo ve volebních místnostech v Ústí nad Labem a Bílině na Teplicku.

V ústecké čtvrti Krásné Březno v pátek nahlásila zapisovatelka policii případ, kdy najednou přišlo zhruba 30 voličů, kteří obvykle o volby zájem nemají. Navíc je údajně k volební místnosti přivezl automobil. Podezřele mnoho lidí najedou přišlo volit v pátek do jedné volební místnosti v Bílině, podle členů volební komise přitom ani pořádně nevěděli, jak správně volit. V krušnohorské obci Moldava se zase v posledním týdnu před komunálními volbami přihlásilo k trvalému pobytu více lidí. Policie prověřuje také obsahy volebních plakátů a hesel v Mostě a Ústí nad Labem či oznámení lidí, kteří údajně nevěděli o tom, že jsou na kandidátce jedné ze stran v krajském městě. Chomutovská policie už obvinila šestadvacetiletého muže z Teplic, který za úplatu přihlašoval do obce k trvalému pobytu lidi z Teplicka, aby jim tam vzniklo volební právo. Mělo by jít o Horu Svatého Šebestiána.