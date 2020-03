V příštích třech letech Policie ČR navýší počet služebních míst o 3000. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra a policie, který schválila vláda. Už letos v dubnu by podle materiálu mělo přibýt prvních 500 míst. Posílena by měla být zejména krajská ředitelství policie. Návrh zahrnuje i 750 pozic, které by měly vzniknout v dálničních odděleních policie.