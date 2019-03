Policie v Praze zadržela dva cizince podezřelé z terorismu

Cizinecká policie zadržela ve středu na pražském letišti dva cizince, kteří jsou podezřelí z terorismu. ČTK to sdělila mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová. Podle vyjádření rakouského ministra vnitra Herberta Kickla tvořili zadržení společnou buňku s Iráčanem podezřelým z útoků na vlaky v Německu. Podezřelí jsou nyní v policejní cele, o jejich vydání do Rakouska rozhodne soud. Ministr vnitra Jan Hamáček ČTK sdělil, že Česko nemá informace, které by odůvodňovaly změnu stupně hrozby terorismu. Zadržení cizinci jsou muž a žena, soud o jejich vazbě musí rozhodnout do pátečního večera.