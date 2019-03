Policie ukončila vyšetřování v kauze dotací pro Čapí hnízdo

Policie ukončila vyšetřování případu dotací pro farmu Čapí hnízdo, v němž čelí stíhání i premiér Andrej Babiš (ANO). Obvinění si nyní mohou prostudovat spis a navrhnout doplnění vyšetřování. ČTK to sdělil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Ukončení vyšetřování se týká esti obviněných, syn premiéra Babiše Andrej bude v kauze Čapí hnízdo nadále stíhán samostatně.

Policie řeší údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který čelí obvinění od října 2017, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Farma Čapí hnízdo patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu, poté změnila formu vlastnictví. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci pro malé a střední podniky. Po několika letech se farma opět vrátila do skupiny Agrofert.