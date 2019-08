Policie obvinila trojici Čechů z otrokářství, hrozí jim 15 let

Detektivové odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili dva muže a jednu ženu z obchodování s lidmi. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Organizovaná skupina Čechů podle kriminalistů v období let 2009 - 2017 nabízela v Ústeckém kraji osobám ze sociálně slabého prostředí „dobře placenou legální práci“ ve Velké Británii. Nejméně deset lidí měli pachatelé vylákat do anglického města Manchester, kde je vykořisťovali a násilím nutili k práci. "Podle našich závěrů na místě některým odebrali doklady, poskytli jim ubytování, v omezeném množství stravu a udržovali je ve stavu, kdy se poškození nemohli svobodně rozhodovat a byli odkázáni na obviněné, neboť bez dokladů, znalosti cizího jazyka, bydlení a finančních prostředků se na nich stali zcela závislými," popsal mluvčí. Organizovaná skupina pak opakovaným fyzickým a psychickým násilím měla poškozené přimět k nuceným pracím v domácnosti, na myčkách aut, restauracích či továrně na zpracování a výrobu potravin. Navíc zneužívala jejich sociální dávky. V několika případech také podle detektivů zorganizoval sňatky s lidmi ze států vně EU, a to kvůli legalizaci jejich pobytu v unii.

Česká centrála případ řešila ve společném vyšetřovacím týmu s britskými kolegy z Jednotky proti modernímu otroctví Greater Manchester Police. Kolik peněz skupina trestnou činností získala, zatím kriminalisté nezjistili. Obvinění jsou ve vazbě, v případě prokázání viny jim hrozí osm až 15 let vězení.