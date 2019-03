Policie obvinila 12 cizinců z převaděčství asijských migrantů

Česká policie tento týden zadržela 12 občanů zemí bývalého Sovětského svazu a obvinila je z převaděčství. Stíhaným hrozí až desetileté vězení. ČTK to sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Mezinárodní organizovaná skupina podle něj déle než rok zajišťovala převozy nelegálních migrantů z jihovýchodní Asie. Kriminalisté zjistili celkem 16 případů, při nichž gang převezl nebo se pokusil převézt z Ukrajiny do Česka a dále do Německa celkově stovku běženců z Bangladéše, Srí Lanky a Vietnamu. Gang údajně čítal nejméně 35 členů. Běženci putovali podle mluvčího nejprve letecky do Ruska nebo na Ukrajinu, kde jim gang zajistil stravu a ubytování a další den je přesunul k vnější hranici schengenského prostoru. Odtud se migranti vydali pěšky do Polska, na Slovensko nebo do Maďarska, a to za pomoci maskovaných převaděčů. Po překročení hranice následovala cesta auty do Prahy, odkud běženci po odpočinku pokračovali do Německa.