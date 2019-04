Policie navrhla v kauze Čapí hnízdo obžalobu Babiše a dalších

Vládní ČSSD musí podle předsedy Jana Hamáčka vyčkat, jak se ke kauze Čapí hnízdo postaví státní zástupce. Napsal to ČTK. Stejnými slovy záležitost předtím okomentoval první místopředseda strany Roman Onderka. Policie navrhla obžalovat Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné v kauze kolem dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo. Návrh nyní posoudí žalobce. Podle Babiše aktuální krok policie potvrzuje, že Čapí hnízdo je politická kauza. Dodal, že nevidí důvod, aby o záležitosti jednala koalice. Předseda ODS Petr Fiala v reakci na dotaz ČTK uvedl, že premiér by měl rezignovat, pokud bude obžalován. "Aby mohl svoje osobní a podnikatelské problémy vyřešit, jako každý jiný občan v takovéto situaci. Poškozuje to pověst vlády i pověst ČR v zahraničí," poznamenal. "Policie navrhla obžalovat premiéra této země, hrozí mu deset let vězení. To je stav ČR v roce 2019 a snad také definitivní odpověď na otázky, proč Piráti odmítli jít s ANO do vlády. Pan premiér podniká aktivní kroky, které ukazují, že je v politice za účelem osobního zisku," uvedl na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Policie řeší údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který je od října 2017 obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.