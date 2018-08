Policie navrhla obžalovat šest lidí kvůli padělání eur a korun

Policie navrhla obžalovat šest lidí kvůli zamýšlenému padělání bankovek eur a korun. Jejich hodnota měla dosáhnout řádově milionů, a to v obou měnách. Obviněným hrozí osm až 12 let vězení. Návrhem se zabývá Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Případem se kriminalisté zabývali několik let. První část se týká tisku padělků eur, za což jsou stíháni tři Češi. Druhá část případu se týká výroby padělků bankovek českých korun. V této větvi je stíháno šest lidí, čtyři Češi a dva Slováci. Mezi stíhanými jsou stejní tři Češi, kteří měli vyrábět i padělaná eura.