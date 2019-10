Policie navrhla obžalovat pražského imáma z podpory terorismu

Policie navrhla obžalovat bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, jeho bratra a švagrovou z podpory terorismu. Hrozí jim pět až 15 let vězení, uvedl to server SeznamZprávy.cz. Žalobce Marek Bodlák z Vrchního státního zastupitelství v Praze o případné obžalobě rozhodne do tří týdnů. Z policejního spisu podle serveru vyplývá, že Shehadeh řídil komunikaci mezi jednotlivými obviněnými i dalšími lidmi v Sýrii. Údajně se také podílel na cestě tří lidí do Sýrie, z nichž jeden byl později zabit v bojích. Shehadech podle vyšetřovatelů teroristy i financoval, peníze měl získat ze sbírek organizovaných mezi českými a slovenskými muslimy.

Shehadeh opustil ČR v roce 2017, loni byl dopaden v Jordánsku a převezen zpět do Česka. Od loňského listopadu ve vazbě. Policie ale neví, kde jsou další dva obvinění. Kriminalisté je stíhají kvůli tomu, že se údajně podíleli na činnosti jedné ze sesterských organizací Al-Káidy v Sýrii.