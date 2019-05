Policie loni zabavila přes 100 kilo pervitinu, většina pocházela z vietnamských varen

Policistům z Národní protidrogové centrály se loni podařilo zabavit 106 kilogramů metamfetaminu neboli pervitinu. Je to druhé největší množství drogy v historii centrály. Většinu, téměř 70 procent, vyrobily vietnamské zločinecké skupiny, které drogu prodávají dál do Německa, Rakouska, Francie nebo severských zemí. Podle ředitele Protidrogového útvaru Jakuba Frydrycha se už několik let potvrzuje trend, že se varny přesouvají do okolních států, kde je odbyt, například do Polska nebo Nizozemska. Přesto z průměrně 300 odhalených varen v Evropě ročně, je v Česku kolem 270.

Česko-vietnamská společnost vede od roku 2013 osvětovou protidrogovou kampaň. Snaží se v ní upozornit na to, že rozsáhlá vietnamská drogová mafie narušuje vztahy Čechů a Vietnamců, kteří v tuzemsku legálně žijí a pracují.