Policie evakuuje Vrchní soud v Olomouci, anonym ohlásil bombu

Policie evakuuje budovu Vrchního soudu v Olomouci, anonym tam nahlásil bombu. Soud měl dnes rozhodovat v případu šesti obžalovaných z takzvané ostravské větve metanolové kauzy. Podle mluvčího soudu Stanislava Cika jednání dnes zřejmě nebude. Budovu postupně opouštějí zaměstnanci soudu. Mluvčí neřekl, zda už byli evakuováni i obžalovaní. Před soudem je několik policejních vozů a také členové zásahové jednotky, okolí soudu policie uzavřela. Budovu má zkontrolovat pyrotechnik. Mluvčí soudu předpokládá, že se zaměstnanci budou moci vrátit do budovy kolem poledne, až ji policie prohledá.

Šesti obžalovaným z ostravské větve kauzy krajský soud uložil za ohrožování zdraví závadnými potravinami tresty vězení od pěti do osmi let. Státní zástupce u pěti z šesti obžalovaných žádá vyšší tresty. Obžalovaní vinu popírají a žádají zproštění. Otrávený alkohol od hlavních distributorů dodávali podle obžaloby do Havířova i na Přerovsko, několik lidí po jeho pití zemřelo.