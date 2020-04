Policie asi bude moci pokutovat přestupky ohledně koronaviru

Policisté a strážníci zřejmě dostanou možnost ukládat pokuty až do 10.000 korun lidem, kteří budou porušovat opatření proti šíření koronaviru. Počítá s tím vládní návrh zákona, který schválila Sněmovna, byť poměrně těsnou většinou. Návrh, který má platit jen po dobu platnosti opatření proti koronaviru, nyní dostane k projednání Senát. Policisté by mohli pokutovat lidi například za porušení nařízení o omezení pohybu nebo za nezakrývání dýchacích cest. Kritici z řad ODS či Pirátů poukazovali na to, že opatření vlády i ministerstva zdravotnictví jsou přijímána ze dne na den a jejich výklad nebývá jednoznačný. Podle občanských demokratů není například jasné, zda policie bude pokutovat dodržování dvoumetrových rozestupů v obchodech nebo nošení roušek v autech.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) hájil opatření kvůli tomu, že přestupky proti opatřením ministerstva zdravotnictví musí ve správním řízení projednávat krajské hygienické stanice místo potírání koronaviru. Ministr má za to, že většina přestupků bude stejně jako dosud řešena domluvou. Policie ale potřebuje u některých přestupků účinnější nástroj. "Není to jen o rouškách, ale i o garážových party," řekl Hamáček k charakteru přestupků. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se obává toho, že návrh posílí možnost korupce a je v rozporu s doporučením, aby lidé platili bezhotovostně. Podle Piráta Jakuba Michálka by se policisté měli raději soustředit na dodržování izolace a karantény infikovaných. "Určitě nikdo nechce, aby se to zvrhlo v buzeraci obyvatel," uvedl. Vojtěch Pikal (Piráti) poukázal na obtížné vymáhání pokut u bezdomovců. Kalousek zmínil případ nudistů, kteří měli být postiženi za slunění bez roušky.