Kladenská huť Poldi půjde potřetí do dražby. Po dvou předchozích dražbách vydražitelé nezaplatili. Po třetím neúspěšném pokusu o běžné vydražení by následovala přísnější exekuční dražba. V pondělí o tom rozhodli zajištění věřitelé i věřitelský výbor. Uvedla to advokátní kancelář Žižlavský, která je insolvenčním správcem kladenské huti. Podnik je nyní v konkurzu.