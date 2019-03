Pokud Polsko splní své sliby, skončí kontroly hovězího 25. března

Česko zruší mimořádná veterinární opatření vůči dovozu polského hovězího masa 25. března, pokud Polsko do té doby Praze i Evropské komisi zaručí, že skutečně přijímá všechna opatření, která v souvislosti s kauzou slíbilo udělat. V Bruselu to novinářům řekl ministr zemědělství Miroslav Toman po jednání s polským protějškem Janem Krzysztofem Ardanowským a eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem. "Jednání z mého pohledu dopadlo uspokojivě," poznamenal ministr Toman. Polsko podle něj potvrdilo už nyní pokrok v přijímaných opatřeních, které podle českého ministra zajistí bezpečnost potravin dovážených ze země do ČR i jinam do Evropské unie.

Mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na český trh na salmonelu testovat v akreditovaných laboratořích, platí od 20. února. Vyvolal je nález salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozí pomalé informování o dovozu masa z jatek, která v Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy.