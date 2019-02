Pokud Petříček nebude místopředsedou ČSSD, zváží odchod z vlády

Pokud březnový sjezd ČSSD nezvolí ministra zahraničí Tomáše Petříčka místopředsedou strany, zváží setrvání ve vládní funkci. Neúspěch na sjezdu by vnímal jako signál, že jeho politika nemá ve straně dostatečnou podporu. Petříček to řekl novinářům. Na sjezdu chce prosazovat moderní levicovou politiku, v případě zvolení místopředsedou by pak chtěl ve vládě razantněji prosazovat priority ČSSD vůči hnutí ANO. Petříček dlouhodobě čelí kritice ze strany prezidenta Miloše Zemana, který na sjezdu ČSSD promluví jako host. Šéf diplomacie ale nepředpokládá, že by vystoupení prezidenta mohlo jeho šance na zvolení nějak ovlivnit. Podle Petříčka by ČSSD neměla usilovat o setrvání ve vládě za každou cenu. "Pokud nebudeme schopni prosazovat svoji politiku, to, co chceme, abychom pro lidi dělali, tak v tu chvíli ta spolupráce možná postrádá smysl," řekl.