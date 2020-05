Pokud nebude odehráno kompletních 35 kol, liga bude bez mistra

Ligová fotbalová asociace vyhlásí ligového mistra pouze za předpokladu, že bude dohráno všech 35 kol nejvyšší soutěže včetně nadstavby, případně aspoň kompletní program skupiny o titul. Nový šampion nemůže být korunován ani v případě, že už by tým měl prvenství matematicky jisté a následně by se kvůli koronavirové situaci nemohl zbytek ročníku dohrát. Sezona první ligy se znovu rozběhne 23. května dohrávkou mezi Teplicemi a Libercem. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž. Předseda LFA Dušan Svoboda naprosto vyloučil variantu, že by soutěž skončila po 30 kolech základní části a byl vyhlášen mistr. LFA podle něj nemůže měnit soutěžní řád v průběhu sezony a pouštět se do právních rizik.

Česká liga se po koronavirové pauze znovu rozběhne jako jedna z prvních na světě. Nejrychleji restartují profesionální soutěže v Německu, kde se začne hrát už tuto sobotu. Liga se bude v Česku hrát stejně jako v dalších zemích bez diváků a za specifických hygienických opatření. Zatím není znám přesný počet osob, který bude moci být při zápasech na stadionu.