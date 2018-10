Pokud by ČSSD nezůstala ve vládě, Hamáček by odešel z čela strany

Pokud by se ČSSD rozhodla opustit kvůli neúspěchům v komunálních i senátních volbách vládu, Jan Hamáček odejde z postu předsedy strany. Řekl to v České televizi. Strana by podle Hamáčka ale měla v kabinetu zůstat a získat si voliče zpět. Diskuse sociálních demokratů v médiích o tom, zda má strana ve vládě s ANO být, jsou podle něj politická sebevražda.

Hamáček se také vymezil vůči některým spolustraníkům, kteří podle něj zpochybňují hlavní principy, jako je proevropské směřování ČSSD. Míní, že takoví lidé by neměli být v sociální demokracii, ale v jiné straně.