Pojďte si zkusit dávat jed do nor, vyzval šéf zemědělců ministra Brabce

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha vyzval otevřeným dopisem ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), aby si on a ministerští úředníci vyzkoušeli kladení jedu na hraboše do nor. Svaz chce povolení plošné aplikace jedu Stutox II, podle něj není v silách zemědělců zmenšit počty přemnožených hrabošů pouze kladením jedu do nor. Vyjádření ministerstva životního prostředí (MŽP) ČTK shání. Pýcha již dříve uvedl, že je postojem ministerstva, které plošnou aplikaci jedu odmítá, zklamaný. Pozval ministra na jednodenní výlet Moravu, kde by mu zemědělci problematiku přemnožených hrabošů přiblížili, ministr by si pak sám mohl vyzkoušet kladení jedu do nor. Pýcha doufá, že ministr výzvu neodmítne a s "vyhrnutými rukávy" ukáže, jak je jednoduché jed pouze do nor aplikovat. K této aktivitě Pýcha vyzval i zástupce environmentálních organizací, jako jsou Česká společnost ornitologická nebo Svaz ochránců přírody. Tyto organizace se plošného využití jedu také obávají.