Podporu zálohování PET lahví a plechovek vyjádřily i pivovary

Již 15 českých firem se připojilo k iniciativě Zálohujme, jejímž cílem je zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky. Nově se k nim zařadily Pivovar Bernard, Žatecký a Tradiční pivovar v Rakovníku. Iniciativa o tom informovala v tiskové zprávě. Zakladateli iniciativy jsou Karlovarské minerální vody, Institut Cirkulární Ekonomiky a Vysoká škola chemicko-technologická. Podporu vyjádřila také Sodovkárna Kolín a platforma Replechuj zaměřená na recyklaci plechovek. K iniciativě se už přidaly také pivovar Krakonoš, Měšťanský pivovar Strakonice, pivovar Poutník a Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod. Zálohový systém by podle iniciativy Zálohujme zvýšil recyklaci obalů z PET a kovu na 90 procent ze současných 57,5 procenta. Ze studie, kterou v lednu iniciativa prezentovala, vychází, že by systém také snížil dopady výroby těchto obalů o 28 procent. Záloha na lahev by měla být tři koruny a týkala by se balených vod, nealkoholických nápojů, piva a ciderů.