Podpora státu pro podnikatele kvůli koronaviru bude asi od dubna

O bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru budou moci podnikatelé žádat pravděpodobně od začátku dubna. Novinářům to při příchodu na jednání vlády řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Kabinet dnes projedná jeho návrh, aby na pomoc bylo vyčleněno zatím 600 milionů korun. Bezúročné půjčky mají pomoci i cestovním kancelářím, s jejichž zástupci budou ministři jednat dnes večer. Podle návrhu na zřízení speciálního programu COVID, který o víkendu zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), budou podnikatelé mít možnost žádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun. Peníze by dostali ve formě bezúročného úvěru. "Splácet začnou až za rok a mohou si to rozložit do dalších dvou let," uvedl Havlíček.

Podnikatelé budou muset prokázat, že je situace kolem koronaviru přímo ovlivnila. "Například tím, že mají zaměstnance v karanténě, nebo se situace dotkla přímých obchodů vázané na země jako Čína, Itálie, Jižní Korea. Že prokazatelným způsobem jejich partneři doplatili na současnou situaci a kvůli tomu našim firmám klekly obchody," řekl Havlíček. Program se týká i případů, kdy firmám uškodila opatření zaváděná českou vládou.

Americko-české obchodní fórum se kvůli koronaviru odkládá

Americko-české obchodní fórum, které se mělo konat ve čtvrtek na Pražském hradě, se odkládá. Americké velvyslanectví v Praze v tiskovém prohlášení uvedlo, že po konzultacích s českými úřady s odkladem konání fóra souhlasilo. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ČTK řekl, že důvodem je situace kolem nového typu koronaviru. Nový termín se bude hledat. Na fóru měl vystoupit mimo jiné prezident Miloš Zeman. Dorazit měli zástupci zhruba 300 firem včetně firem, které dosud v Česku nemají zastoupení.