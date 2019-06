Podpora EU v Česku za dva roky podle průzkumu stoupla

Podpora EU v Česku za poslední dva roky výrazně stoupla, nadále je ale nejnižší ze zemí visegrádské čtyřky (V4), do které kromě ČR patří Maďarsko, Polsko a Slovensko. Vyplývá to z výsledků průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky zveřejnila slovenská nevládní organizace Globsec. Více než dvě třetiny (68 procent) Čechů letos uvedly, že by hlasovaly pro setrvání země EU v případném referendu. Předloni tento názor zastávalo jen 41 procent dotazovaných. Větší podpoře se EU podle sondáže těší u Maďarů (81 procent), Poláků (87 procent) a Slováků (71 procent). Lepší hodnocení než Češi vystavili EU také obyvatelé Bulharska, Rumunska a Rakouska, zemí, které byly rovněž zahrnuty do průzkumu.

"Česká republika byla považována za nejvíce euroskeptickou v rámci V4. Nyní tomu již není," uvedl analytik organizaceGlobsec Daniel Milo. Dodal, že k tomuto vývoji mohla přispět i debata kolem vystoupení Británie z EU. Přibližně polovina obyvatel států V4 by uvítala postavení své země nikoliv jako součást západu nebo východu, ale mezi oběma bloky. Nejčastěji (55 procent) tento názor zastávají Češi.