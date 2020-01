Podobu okolí jezera Milada navrhnou architekti

Podobu okolí jezera Milada u Ústí nad Labem navrhnou architekti. S nápady se může zapojit i veřejnost. Letos se dokončí inženýrské sítě u vodní plochy, která vznikla zatopením důlní jámy. ČTK to řekl nový ředitel Palivového kombinátu Ústí, který lokalitu spravuje, Walter Fiedler. Soutěž by měla v několika variantách říci, jak zpřístupnit jezero ještě více lidem, zda je vhodné postavit v jeho okolí čtvrť pro zástavbu rodinnými domky, vybudovat autokemp nebo hotel, jak velké území ponechat volné přírodě, kde by mohly být vodní atrakce. Podle Fiedlera je velká šance získat finance z evropských peněz pro uhelné regiony. Zpevněnou komunikaci kolem jezera, tzv. Tuchomyšlský okruh, využívají už nyní bruslaři, měřit bude téměř deset kilometrů.

Jezero Milada vzniklo zatopení původního hnědouhelného lomu. Napouštění začalo v roce 2001 a skončilo v roce 2010, v roce 2015 bylo zpřístupněno veřejnosti. Maximální hloubka jezera je 24,7 metru.