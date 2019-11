Podnikatelky: Problémem ČR je malý podíl částečných úvazků

Česká republika má ve srovnání s EU rezervy v zaměstnávání žen na částečný úvazek. V ČR je zhruba deset procent žen zaměstnaných na částečný úvazek, průměr EU činí 24,5 procenta a v Německu až 37,9 procenta. Na tiskové konferenci to uvedla spoluzakládající členka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, pedagožka Anna Putnová. Každý třetí podnikatel v Česku je žena, v počtu podnikatelek se tak ČR od roku 2005 drží na průměru Evropské unie (v roce 2017 - 33,4 procenta). Předloni jich bylo v ČR 32,8 procenta.

"Ženy nemají v ČR bariéry pro vstup do podnikání. To musíme ocenit, protože to není úplně samozřejmé, když se podíváme třeba na jih Evropy, kde jsou psychologické bariéry. Po 30 letech svobody můžeme potvrdit, že české ženy obstály," řekla Putnová. V současnosti jsou podle ní ženy zastoupeny ve všech odvětvích podnikání, na rozdíl od 90. let, kdy podnikání žen v technických oborech vzbuzovalo nedůvěru. České podnikatelky působí nyní zejména v obchodu i expertní činnosti, kam patří například odborné či auditorské služby. Putnová zdůraznila, že ženy podnikají nejen ve středním věku, ale i v 60 a 70 letech.