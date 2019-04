Podle vědců hrozí ČR za navrhované zóny NP Šumava sankce

Pokud ministerstvo životního prostředí schválí nové vymezení zón šumavského národního parku v navrhované podobě, skupina vědců hodlá podat stížnost k Evropské komisi. Chystaný dokument podle nich dostatečně nebere v potaz ochranu přírody ve významných lokalitách. Vědci k navrhované zonaci podali 32 připomínek. Pokud by Evropská komise uznala, že dostatečně neochraňuje přírodu, mohla by České republice uložit pokutu nebo zastavit dotace. ČTK to řekl zástupce vědců Pavel Kindlmann z biologického centra Akademie věd.

Návrh vymezení zón s různým stupněm ochrany šumavského národního parku, který má platit následujících 15 let, bude 7. června projednávat rada NP Šumava. Do té doby může laická i odborná veřejnost podávat připomínky k dokumentu. Definitivní podobu takzvané zonace, která rozdělí Šumavu na čtyři části s rozdílným režimem ochrany přírody, následně schvaluje ministerstvo životního prostředí.