Podle tří čtvrtin Čechů by plastové lahve měly být zálohované

Téměř tři čtvrtiny Čechů si myslí, že plastové lahve by měly být zálohované. Šest z deseti Čechů by při nákupu upřednostnilo potravinu bez obalu, vlastní obaly si do obchodu alespoň občas nosí čtvrtina respondentů. Plastové lahve třídí téměř 90 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti KPMG o nákupních zvyklostech v ČR.

Více než polovina respondentů při nákupu nápojů ve skle přihlíží k tomu, zda je lahev vratná. Zatímco v obchodech většina Čechů o obalech přemýšlí, mimo obchody jen pětina lidí vůbec nekupuje do jednorázových kelímků kávu, čaj, pivo či limonády. "Nejnižší podíl nákupu jednorázových kelímků je ve věkové skupině 55 až 64 let, zde se jedná o 7 z 10 dotázaných," uvádí tisková zpráva KPMG. Nejčastěji z nich Češi pijí na venkovních akcích a festivalech.