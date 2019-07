Podle Středočeského kraje černošický úřad v kauze Babiš chyboval

Středočeský krajský úřad vidí procesní i další nedostatky v postupu městského úřadu v Černošicích, který v lednu udělil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) pokutu za přestupek kvůli střetu zájmů. Vyplývá to z textu rozhodnutí, jímž středočeský úřad v březnu vyhověl Babišovu odvolání a vrátil věc k novému projednání do Černošic. Nyní krajský úřad text svého i černošického rozhodnutí zveřejnil na webu. Na zveřejnění upozornila organizace Transparency International ČR, která současně argumenty středočeského úřadu zpochybnila. Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který dal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Babiš takové podezření dlouhodobě odmítá. Uvádí, že splnil povinnosti dané zákonem. Podnět pro podezření na střet zájmů odeslala loni v srpnu do Černošic právě Transparency International ČR.