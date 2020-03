Podle mobilních operátorů bylo v sobotu v zahraničí ještě 400 tisíc Čechů

V zahraničí bylo na začátku víkendu stále asi 400.000 Čechů, kterým operátoři rozeslali SMS s informacemi k jejich návratu do ČR kvůli situaci kolem koronaviru. Jejich počet by se podle očekávání měl do dneška snížit s tím, jak se budou vracet z prázdnin. ČTK to řekl mluvčí Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Všichni obyvatelé ČR s mobilem v zahraničí dostali zprávu od ministerstva dopravy, která je ujišťuje, že se mohou vrátit do Česka: "ČR informuje: Kdy se chystáte domů? A jak? I přes mimořádná opatření vás chceme ubezpečit, ze se do ČR lze jednoduše vrátit. Informace k aktuální situaci v dopravě najdete na www.mdcr.cz".

Pro informování lidí v cizině jsou SMS podle Grunda vhodnější než jejich využití k plošnému informování všech občanů ČR jako se to stalo v sobotu. Informace o zavřených obchodech se kvůli velkému množství SIM karet k některým zákazníkům dostala až v neděli ráno.