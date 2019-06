Podle Babiše ČSSD neodejde z vlády, SPD ji nenahradí

Pokud by ČSSD odešla z vlády, znamenalo by to podle premiéra Andreje Babiše (ANO) de facto předčasné volby. Babiš si ale nemyslí, že sociální demokracie z vlády odejde. Řekl to v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Spekulace, že by ve vládě mohlo ČSSD nahradit hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, považuje Babiš za nesmyslné. I v minulosti s nimi ANO odmítlo jít do vlády, řekl. Uvedl také, že bude v úterý přesvědčovat prezidenta Miloše Zemana, že by měl vyhovět návrhu na změnu v čele ministerstva kultury. ČSSD požaduje, aby se novým ministrem stal místopředseda strany Michal Šmarda. Zeman přijme Babiše i předsedu ČSSD Hamáčka v úterý večer v Lánech.

Babiš dále uvedl, ze prostor pro snížení deficitu rozpočtu na rok 2020 pod navrhovaných 40 miliard není. Požadavek KSČM na 30 miliard bude řešit s předsedou Vojtěchem Filipem. Premiér si neumí představit, že by komunisté nepodpořili zvýšení důchodů, rodičovského příspěvku či investice na vědu a výzkum a armádu.