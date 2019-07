Podle Babiše by bylo logické, kdyby do čela EK nastoupil lidovec

Státy visegrádské skupiny (V4), tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, nadále odmítají možnost, že by do čela Evropské komise nastoupil nizozemský socialista Frans Timmermans. Novinářům to v úterý před dalším jednáním summitu EU o novém obsazení klíčových postů v EU řekl český premiér Andrej Babiš. Vlastního kandidáta V4 nemá, logické by ale podle Babiše bylo, kdyby klíčové křeslo předsedy komise obsadil nominant vítěze květnových eurovoleb, Evropské lidové strany (EPP).

Summit EU dnes dopoledne v Bruselu pokračuje, už nyní se koná řada přípravných setkání, včetně koordinační diskuse právě zemí Visegrádu. Summit EU začal v neděli v podvečer, ale ani přes 18 hodin vyjednávání zatím nevedlo k výsledku. Možná nominace Timmermanse totiž narazila na odpor nejen V4, ale i Itálie a také některých premiérů hlásících se k EPP, přesně s argumentem, že vítězství ve volbách do Evropského parlamentu by mělo znamenat právo post v čele komise obsadit. Český premiér zmínil několik lidí, kteří by podle něj na funkci předsedy komise stačili, z liberální frakce třeba nynější komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou.