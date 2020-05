Podle Babiše by byla škoda, kdyby firma Smartwings zkrachovala

Možnou podporu státu pro společnost Smartwings nechává premiér Andrej Babiš (ANO) na místopředsedech kabinetu Karlu Havlíčkovi a Aleně Schillerové (oba za ANO). Blesku Babiš řekl, že by byla škoda, kdyby letecká společnost zbankrotovala. Upozornil na možné dopady na její zaměstnance a pražské letiště, ale i na hrozbu zdražení dovolených pro české turisty. Osobně se však v záležitosti nechce angažovat, protože se zná s českými majiteli Smartwings. "Je tam 3000 zaměstnanců. Někteří říkají, ať to zbankrotuje, bude sem létat někdo jiný, já myslím, že by to byla škoda, kdyby to tak dopadlo," dodal Babiš. České cestovní kanceláře podle Babiše jednoznačně podporují, aby stát Smartwings před dopady koronavirové krize pomohl.

V dubnu se v českém vzdušném prostoru naplno projevila současná koronavirová krize. Kvůli omezení většiny leteckých linek dispečeři během měsíce odřídili 12.125 letů, což je meziročně o zhruba 83,5 procenta méně. Na twitteru to uvedlo Řízení letového provozu (ŘLP). V květnu se zatím provoz mírně zvyšuje.