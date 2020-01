Podíl zelené energie poroste, energeticko-klimatický plán přijat

V Česku poroste do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Vyplývá to z energeticko-klimatického plánu ČR, který schválila vláda. ČTK o schválení informoval ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Už dříve uvedl, že ministerstvo navýšilo cíle podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2030 z původně plánovaných 20,8 procenta na 22 procent. Letos má být na úrovni 15,6 procenta.

Evropská unie loni Česku doporučila, aby cíl pro rok 2030 činil alespoň 23 procent. "Podle našich propočtů každé procento nad 20 procent nás vychází na podporu okolo 30 miliard korun," reagoval v polovině prosince Havlíček.