Podíl Čechů, kteří neplatí včas dluhy, je nejnižší od roku 1999

Schopnost Čechů splácet závazky se letos dále zlepšila. Na konci března mělo dluhy po splatnosti pouze 6,73 procenta dospělých, nejméně od roku 1999. Na konci loňského března to bylo 7,18 procenta. ČTK o tom informovalo sdružení Solus, které svým členům umožňuje přístup k informacím o lidech s potížemi se splácením závazků. V registru fyzických osob, které mají potíže se splácením dluhů, bylo ke konci března zapsáno 595.000 osob. To je o 30.000 méně než před rokem. Dlužná částka po splatnosti klesla na 48,1 miliardy Kč proti 49,8 miliardy před rokem. Pokles podle sdružení souvisí zejména s pozitivními změnami v legislativě a dobrou ekonomickou kondicí českých domácností. Také díky fungujícím registrům klientských informací se aktuálně dostanou do prodlení jen přibližně dvě ze sta nově uzavřených smluv se spotřebiteli.

Přes významný pokles počtu osob v prodlení v rámci celé ČR zůstávají regiony, kde je v dluhové pasti více než desetina dospělých obyvatel. Dlouhodobě největší potíže se splácením svých závazků mají občané v okrese Most. Zde evidují členské společnosti sdružení dluh po splatnosti u 15,5 procenta dospělých občanů. Naopak v okrese Žďár nad Sázavou je v negativním registru Solus zapsáno jen 3,6 procenta dospělých občanů, a jde o okres s nejnižším počtem osob v prodlení.