Podezření kolem Babiše oslabují českou pozici v EU, uvedl Senát

Podezření ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) oslabují podle senátorů českou pozici na jednáních Evropské rady, zejména o příštím víceletém unijním rozpočtu. Senát nad tím v usnesení vyjádřil po debatě o programu červnového zasedání špiček členských zemí v Bruselu znepokojení. Babiš se z jednání horní komory omluvil, na sociálních sítích zveřejňoval fotografie z návštěvy Baťova kanálu. Senát pravděpodobně nemá, co na práci, řekl později Babiš novinářům ke kritice ze strany senátorů.

S návrhem usnesení přišel evropský výbor, podle svého předsedy Václava Hampla (KDU-ČSL) nebyl v této věci jednotný. Od některých členů podle něho zaznívalo, že Senát by neměl vyjadřovat právní soud, jiní členové ale poukazovali na to, že jde o politický problém a Senát by se měl k situaci vyjádřit. Na plénu pro návrh hlasovalo 53 ze 72 přítomných senátorů, sedm jich bylo proti.

Podle Mikuláše Beka z klubu STAN měl být návrh usnesení ostřejší. "Formulace je korektní, nesnaží se dělat soudce, jen konstatuje fakt," podotkl. Proti návrhu vystupoval Jiří Čunek (KDU-ČSL), podle kterého by se domácí problémy měly řešit doma. Návrh označil za sebemrskačství, diskutuje se podle něho ve skutečnosti o domácím politickém poli.