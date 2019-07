Počet zahájených staveb bytů v ČR do června vzrostl o tři pětiny

Stavební firmy v Česku zahájily letos do konce května stavbu 5467 bytů v bytových domech, meziročně o 60 procent více. Tempo růstu proti konci dubna přesto kleslo zhruba na polovinu. Nejvíce jich bylo v Praze, kde počet zahájených staveb stoupl asi o dvě třetiny. Počet zahájených staveb rodinných domů v Česku meziročně vzrostl o 3,5 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Největší podíl zahájených staveb bytových domů připadal na Prahu s necelou třetinou. Následovaly Jihomoravský (14,5 procenta), Liberecký (osm procent), Olomoucký (7,9 procenta) a Středočeský kraj (7,6 procenta). Ani jeden byt se nezačal stavět v Ústeckém kraji. V Praze vzrostl počet zahájených staveb bytů meziročně o 68 procent na 1784. Na konci dubna to bylo o 460 procent. Zatímco loni v květnu získalo v hlavním městě stavební povolení 801 bytů, letos pouze 305. V porovnání s rekordním rokem 2008 byl počet zahájených staveb bytů do konce května o více než třetinu nižší.