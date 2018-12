Počet vězňů v letošním roce poprvé po letech stagnuje

Počet vězňů v ČR v letošním roce poprvé po řadě let stagnuje. Ve věznicích je v současnosti kolem 20.000 vězňů a přeplněnost věznic je asi 104 procent, řekl novinářům generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal. Vězeňská služba podle něj plánuje stavbu nové věznice na zelené louce. Cílem vězeňské služby podle Dohnala je, aby v každém kraji byla aspoň jedna věznice. Bude tak podle něj zachován lepší kontakt odsouzeného s rodinou, případně přáteli, kteří mnohdy nemají peníze na dojíždění do vzdálených věznic. Ztráta rodiny či přátel má na odsouzeného negativní vliv a hrozí, že se z něj stane recidivista.

Projekt otevřené věznice, který byl před rokem zahájen ve věznici Jiřice na Nymbursku, podle vězeňské služby funguje. Otevřenou věznicí k dnešku prošlo 78 odsouzených, ani jeden z nich se zatím nevrátil do vězení. Míra recidivy je tak nulová, řekl Dohnal. Právě snížení recidivy bylo hlavním úkolem projektu. Skutečný dopad projektu otevřené věznice se ukáže až za několik let. Vězeňská služba je podle Dohnala ale s projektem spokojená, plánuje proto jeho rozšíření. Míra recidivy je v ČR kolem 70 procent. Podle Dohnala by bylo úspěchem, kdyby se ji podařilo srazit na 35 až 40 procent.