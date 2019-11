Počet uživatelů online bankovnictví v Česku stoupl na 5 a půl milionu

V Česku roste počet uživatelů internetového bankovnictví. Celkem stoupl na 5 a půl milionu lidí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Za posledních pět let se tak jejich počet zvýšil o milion osm set tisíc. Ve srovnání s ostatními zeměmi je Česko nad průměrem Evropské unie. Nejrozšířenější je internetové bankovnictví mezi lidmi ve věku od 25 do 34 let.