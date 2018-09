Počet učňů přijatých do 1. ročníků klesl za deset let o čtvrtinu

Počet žáků, kteří byli přijati na učiliště, za posledních deset let klesl zhruba o čtvrtinu. Zatímco ve školním roce 2007/2008 jich bylo 42.619, loni jen 31.376. Úbytek učňů v prvních ročnících zhruba odpovídá celkovému poklesu počtu dětí, kteří přichází na střední školy. Je jich méně zejména v důsledku demografického vývoje. Řada učňovských oborů se potýká s nedostatkem uchazečů. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství a Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV). Nejvíce žáků devátých tříd přijala loni učiliště do oboru kuchař-číšník, a to zhruba 4200. Hodně uchazečů se přihlásilo rovněž na obory kadeřník a cukrář, jejichž absolventi však zůstávají podle analytika NÚV Jiřího Vojtěcha v současnosti často nezaměstnaní. Naopak jiné obory se již několik let daří naplňovat jen stěží a po jejich absolventech je velká poptávka. Loni se neotevřel například obor slévač, který má připravit učně na výrobu odlitků z rozžhaveného kovu. Málo dětí se hlásí i do oborů hutník, kameník, kamnář, sklenář nebo výrobce obuvi. Chybí čalouníci a řezníci. Podobné je to s kováři, modeláři, vodaři nebo uměleckými pozlacovači.