Počet případů covid-19 stoupl do pátku odpoledne o 44

Počet potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku za pátek zatím stoupl o 44 na 7726. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 17:25. Počet lidí vyléčených z covidu-19 vzrostl od středečního večera o 78 na 3359 a množství zemřelých nakažených koronavirem o pět na 240. Největší absolutní počet potvrzených případů nákazy i největší výskyt covidu-19 má Praha. V hlavním městě bylo dosud zaznamenáno 1732 nakažených a na každých 100.000 obyvatel Prahy připadá přes 127 potvrzených případů nemoci. Praha má také největší počet zemřelých lidí s covidem-19, a to 83. Většinu zemřelých nakažených koronavirem tvoří lidé ve věku nad 65 let.