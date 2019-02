Počet pasažérů v autobusech se po zavedení slev zvýšil o tři procenta

Počet cestujících v autobusech se po loňském zavedení státních slev pro studenty a důchodce zvýšil o dvě až tři procenta. ČTK to sdělil mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Před slevami počet pasažérů v autobusech klesal. O jednotky procent navýšili využití vlaků i železniční dopravci. Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou na jaře schválila vláda. Podle sdružení se situace okolo využívání slev v jednotlivých regionech liší. Vyšší zájem dopravci zaregistrovali především v okolí velkých měst a aglomerací. S tím souvisí i různé zkušenosti se slevami jednotlivých dopravců.