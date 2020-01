Počet osobních aut v Česku se přiblížil šesti milionům

Počet osobních aut n a českých silnicích se loni zvýšil o 187.017 vozů (o tři procenta) na 5,99 milionu aut. Průměrné stáří vozového parku stouplo o 0,2 roku na 14,93 roku. Oznámil to Svaz dovozců automobilů v tiskové zprávě. U osobních automobilů má na stárnutí nadále velký vliv skladba dovozu ojetých vozidel. U těchto ojetin je již 20 procent aut starších 15 let a více než 50 procent starších deseti let. Nejstarší je dlouhodobě vozový park motocyklů. Jejich počet v českých garážích se zvýšil o 32.350 na 1,18 milionu. Průměrné stáří je 33,44 roku.