Počet obyvatel v Česku loni vzrostl na 10,65 milionu

Česká republika má víc obyvatel. Jejich počet loni vzrostl o 40 tisíc na 10 milionů a 650 tisíc. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Podle něj je důvodem růstu hlavně migrace, kdy do země přišlo rekordní množství cizinců. Do ČR ze zahraničí přišlo 58.148 lidí, vystěhovalo se jich 19.519. Loni se také zvýšil počet sňatků. Manželství uzavřelo téměř 54 500 párů, to je nejvíc za posledních 11 let. Naopak klesl počet narozených dětí. Celkem se loni narodilo 114.036 dětí, což je meziročně o 369 méně. Podíl dětí narozených mimo manželství byl 48,5 procenta, o rok dříve to bylo 49 procent. Je to poprvé od roku 1988 kdy se tento podíl v meziročním srovnání snížil.