Počet obyvatel ČR za devět měsíců stoupl na 10,68 milionu

Počet obyvatel České republiky se za letošních devět měsíců zvýšil o 31.400 na 10,68 milionu. Kladně se na tom podepsala zejména zahraniční migrace, kterou nadále vedou občané Ukrajiny. Více lidí se narodilo, než zemřelo. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). "V průběhu tří čtvrtletí letošního roku se narodilo více než 85.000 dětí. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 to však bylo o téměř 2000 méně. Meziročně mírně ubylo jak dětí narozených vdaným ženám, tak ženám svobodným," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Počet zemřelých meziročně klesl zhruba o 1500 na 83.700. Převažovali mezi nimi muži a v průměru jim bylo 72,8 roku. Průměrný věk zemřelých žen byl o sedm let vyšší.

Ze zahraničí se do Česka přistěhovalo 49.200 lidí, naopak 19.300 ze země odešlo. Mezi přistěhovalými i vystěhovalými dominovali Ukrajinci. Na druhém místě skončili Slováci následovaní občany Rumunska a Ruska.