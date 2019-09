Počet obyvatel Česka vzrostl na téměř 10,7 milionu

Počet obyvatel v České republice za první pololetí letošního roku stoupl o téměř 19 tisíc. V zemi tak teď žije 10 milionů a 700 tisíc lidí. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Nárůst počtu obyvatel způsobila hlavně migrace. "Prostřednictvím zahraničního stěhování vrostla česká populace v prvním pololetí letošního roku o 20,9 tisíce osob. Přes 40 procent tohoto salda tvořili občané Ukrajiny, kterých se přistěhovalo 11,7 tisíce a naopak vystěhovalo 3,1 tisíce," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Za šest měsíců letošního roku se narodilo 54.735 dětí, o 1800 méně než loni. Meziročně klesl také počet zemřelých, a to o 1600 na 56.836 lidí. Mírně přibylo sňatků. Od začátku roku do konce června jich bylo 22.400. Počet rozvodů meziročně klesl.