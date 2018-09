Počet obyvatel Česka vzrostl

Počet obyvatel Česka se v 1. pololetí zvýšil zhruba o 15.400 na 10,625.449 lidí. Přírůstek zajistila zahraniční migrace, zejména z Ukrajiny a Slovenska. Více lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

V prvních šesti měsících roku se narodilo 55.736 dětí, meziročně o 544 méně. Podíl nemanželských dětí se meziročně snížil na 48,7 procenta z loňských 48,9 procenta. V posledních letech přitom podíl dětí narozených mimo manželství pravidelně rostl. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let, prvorozené děti ženám ve věku 27 let. Podle předběžných údajů zemřelo do konce června 58.062 lidí, což je zhruba stejně jako ve stejném období loni. Nejvíce zemřelých, téměř deset tisíc, patřilo do věkové skupiny 85 až 89 let a převažovaly mezi nimi ženy.