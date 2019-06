Počet obyvatel Česka stoupl v 1. čtvrtletí na 10,653 milionu

Počet obyvatel Česka se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšil zhruba o 3000 na 10,653 milionu lidí. K přírůstku opět nejvíce přispělo přistěhovalectví z ciziny. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Do Česka se přistěhovalo přes 16.700 lidí, což je nejvyšší čtvrtletní údaj za posledních více než deset let. Nejvíc znovu přibylo v ČR lidí přistěhovalých z Ukrajiny a Slovenska. Počet narozených dětí byl naopak nejnižší za čtyři roky. Nejvíc znovu přibylo v ČR lidí přistěhovalých z Ukrajiny a Slovenska.

Mírně, o několik desítek, se oproti loňsku zvýšil v prvním čtvrtletí počet sňatků. Manželství bylo letos v prvním čtvrtletí uzavřeno skoro 3800. Snížil se rovněž počet dětí narozených mimo manželství. Neprovdané ženy porodily asi 12.800 dětí, což bylo meziročně o osm stovek méně. Podíl dětí narozených mimo manželství činil 48,4 procenta.

Počet obyvatel Prahy se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšil o 550 na bezmála 1,31 milionu. Většina se do metropole přistěhovala. Narodilo se o 236 lidí víc, než zemřelo. Do hlavního města se od ledna do konce března přistěhovalo 10.172 lidí, z toho přes 5200 z ostatních regionů Česka a téměř 5000 ze zahraničí. Naopak z Prahy se za první čtvrtletí vystěhovalo 9858 osob, z nichž 6060 zamířilo do jiných částí republiky, ostatní za hranice.