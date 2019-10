Počet obyvatel Česka byl loni nejvyšší od konce druhé světové války

Počet obyvatel České republiky byl loni nejvyšší od konce druhé světové války. Přírůstek o téměř 40.000 lidí na 10,649.800 obyvatel k závěru roku způsobila především zahraniční migrace. Na tiskové konferenci o tom informoval Český statistický úřad. Průměrný věk Čechů byl loni 42,3 let, přibylo především seniorů. Do manželství v roce 2018 vstoupilo 54.470 párů, tedy nejvíce za posledních deset let. Populace Česka za posledních deset let vzrostla o 182.300 lidí. "Na zvyšujícím se počtu obyvatel se podílí převážně zahraniční migrace. Ta loni zajistila 38.600 nových obyvatel z celkového přírůstku 39.700 osob. Přirozená měna přispěla k růstu populace pouze ze tří procent," uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Nejvyšší přírůstek stěhováním zaznamenali statistici u Ukrajinců a Slováků. Obyvatel přibývá hlavně ve skupině lidí starších 65 let. Seniorů přibylo o 46.400 na 2,09 milionu. Počet dětí do 14 let, který roste od roku 2008, se zvýšil o 22.400 na 1,69 milionu. Naopak lidí v produktivním věku od roku 2009 ubývá. Na konci loňského roku tato skupina čítala 6,87 milionu lidí.